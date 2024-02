Kamera nimmt Betrüger auf Polizei sucht „Falschen Fuffziger“ in Kevelaer

Dass es im Volksmund „Falsche Fuffziger“ heißt, ist offenbar kein Zufall. Denn tatsächlich sind 50-Euro-Scheine am häufigsten als Falschgeld im Umlauf, wie Polizeisprecherin Manuela Schmickler berichtet. Eigentlich kein Wunder also, dass es auch wieder ein solcher Geldschein war, der in einem Kiosk in Kevelaer an der Amsterdamer Straße auffiel. Dort hatte ein bislang unbekannter Mann am 10. Januar um 21.05 Uhr den Laden betreten. Er suchte sich einige Waren aus und wollte dann mit einem 50-Euro-Schein bezahlen. Der Inhaber war allerdings misstrauisch und aufmerksam. Ihm fiel auf, dass mit dem Schein etwas nicht stimmte, er sprach den Unbekannten an und forderte ihn auf, seinen Ausweis vorzuzeigen. Darauf hatte der andere aber gar keine Lust und machte sich aus dem Staub.