Vorfall in Kevelaer : Frau überweist vierstellige Summe an WhatsApp-Betrüger

Frau überweist vierstellige Summe an WhatsApp-Betrüger

Vorfall in Kevelaer

Kevelaer Eine Frau aus Kevelaer ist auf Betrüger hereingefallen. Die hatten sich als ihre Tochter ausgegeben. Die Frau fiel darauf rein. So funktioniert die Masche.

Immer wieder warnt die Polizei vor Trickbetrügern am Telefon, immer wieder fallen doch Menschen darauf herein. Das liegt auch daran, dass die Methoden immer perfider werden. Diese Erfahrung musste jetzt eine 68-jährige Frau aus Kevelaer machen. Sie hatte am Montagnachmittag eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Angeblich kam diese von ihrer Tochter, mit der Bitte, sie bei der Begleichung einer Rechnung zu unterstützen, berichtet die Polizei.