Perfide Masche in Kevelaer Betrüger bringen 81-Jährige mit Schock-Anruf um fünfstelligen Betrag

Kevelaer · In Kevelaer ist eine Seniorin mit einem sogenannten Schock-Anruf um eine hohe Summe betrogen worden. Die Übergabe fand am 1. Dezember in der Nähe der Antoniuskirche statt. Nun werden Zeugen gesucht.

02.12.2022, 14:28 Uhr

22 Bilder Die Maschen der Trickbetrüger 22 Bilder