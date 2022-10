Freundschaft besteht seit 1981 : Delegation aus der Partnerstadt zu Besuch in Kevelaer

Kevelaer Besprochen wurden gemeinsame politische Themen aufgrund des aktuellen Weltgeschehens. Mitgenommen haben die Gäste eine gesegnete Osterkerze.

Zwischen Kevelaer und der Partnerstadt Bury St. Edmunds besteht eine jahrelange Freundschaft. Einmal im Jahr pilgert traditionell eine Gruppe der anglikanischen St.-Edmundsbury-Cathedral an den Niederrhein, um in der Wallfahrtsstadt die Osterkerzen für die Kathedrale und die katholische Kirche in Bury zu kaufen. Im Rahmen eines Gottesdienstes werden die Kerzen gesegnet. Für Bischof Martin Seeley war es der erste Besuch in Kevelaer. Bürgermeister Dominik Pichler und Pressesprecherin Lena Hanenberg empfingen die siebenköpfige Delegation im Rathaus, um sich über aktuelle Themen auszutauschen. Neben den Folgen der Pandemie und des Ukrainekriegs wurden auch Themen wie Klimaschutz und Kirche besprochen.