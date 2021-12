Besondere Unterrichtseinheit in Kevelaer : Virtuell auf den Spuren von Anne Frank

Kevelaer Besonderes Projekt der Kurse Geschichte-Politik am Kardinal-von-Galen-Gymnasium in Kevelaer.

(RP) Die Schüler der beiden Kurse Geschichte-Politik („GePo“) der Jahrgangsstufe 9 des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums in Kevelaer nahmen an einem VR-Projekt zu dem Thema „Anne Frank“ teil. Während dieses Projektes erhielten die Jugendlichen die Gelegenheit, virtuell in das Versteck der Familie Frank im Hinterhaus in Amsterdam zu reisen. Die jüdische Familie war dorthin in der Hoffnung geflüchtet, der Verfolgung durch die Nationalsozialisten unter Hitler zu entgehen.