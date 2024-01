Ehemaliger Wallfahrtsrektor starb vor vier Jahren Gedenken an Prälat Schulte Staade in Kevelaer

Richard Schulte Staade hat Kevelaer über viele Jahre geprägt. 1974 kam er als Pfarrer nach Kevelaer und wurde im Januar 1975 Nachfolger von Johannes Oomen als Wallfahrtsrektor. Dieses Amt hatte er bis 2006 inne. In diese Zeit fielen als Höhepunkte der Besuch von Papst Johannes Paul II. und von Mutter Teresa in Kevelaer. Pastor Schulte Staade war es vor allem zu verdanken, dass das Oberhaupt der katholischen Kirche und der Engel der Armen 1987 in die Wallfahrtsstadt kamen. Bis zuletzt nahm der Geistliche regen Anteil am Geschehen in „seinem“ Kevelaer. Für seine Verdienste um die Stadt war ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen worden. Wer ihm begegnete, war angetan von seiner offenen Art und beeindruckt von seinem tiefen Glauben. In Kevelaer ist er unvergessen. Vor vier Jahren ist er gestorben, gerade hätte er seinen 92. Geburtstag gefeiert. Jetzt fand für den Geistlichen in Kevelaer ein besonderes Gedenken statt.