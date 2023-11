Besondere Kooperation in Kevelaer Kirchliche Medien arbeiten seit 10 Jahren zusammen

Bereits in der ersten Planungsphase fanden sich Menschen aus der Wallfahrtsstadt und der regionalen Umgebung, die sich mit ihrer Zeit und ihren Talenten nicht nur vorübergehend in den Dienst im Übertragungsstudio einbrachten. Einen ganz besonderen Dank sprechen die Beteiligten Hans-Jürgen Schmitz aus, der sich in seiner Rolle als Vertreter des Kirchenvorstandes von St. Marien maßgeblich insbesondere mit Jan Suchecki und weiteren Mitstreitern dafür engagierte, vor Ort die Wege für die Umsetzung zu ebnen.