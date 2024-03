Rückblick zum Ruhestand Bernd Pool, der Netzwerker

Es waren viele prominente Persönlichkeiten, die Bernd Pool im Laufe der Jahre treffen durfte. Ein Termin ist ihm besonderes in Erinnerung geblieben. „Es war sicherlich mit das Highlight, den Besuch des Bundespräsidenten in Kevelaer mitorganisieren zu können“, erzählt er. Im Jahr 2017 war es gelungen, das ZDF-Weihnachtskonzert in die Basilika zu holen. Auf der Bühne standen Stars wie Patrick Kelly, im Publikum saß Frank Walter Steinmeier mit seiner Frau, auch Ministerpräsident Armin Laschet war an dem Abend zu Gast, den Johannes B. Kerner moderierte. Beim Empfang im Priesterhaus gab es dann noch ausreichend Gelegenheit zu Gesprächen mit den prominenten Gästen. „Es war hier wirklich eine spannende Zeit“, sagt Bernd Pool, der fast 50 Jahre bei der Stadt Kevelaer arbeitete und jetzt in den Ruhestand ging.