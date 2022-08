Aus der Politik in Kevelaer : Ortsumgehung, Marktstraße und Parksystem

Twisteden/Kevelaer Im Aussschuss hat die Verwaltung über den Stand bei verschiedenen Themen berichtet. Es ging um Twisteden, die Marktstraße und das Parken in Kevelaer.

Bürgerversammlung zur Ortsumgehung Twisteden

Die Stadt ist mit dem Verlauf der Bürgerversammlung zur Ortsumgehung von Twisteden zufrieden. „Es war eine sehr sachliche und offene Diskussion, ich hatte den Eindruck, dass die meisten dem Projekt positiv gegenüberstehen“, so Stadtplaner Dave Welling. Wie berichtet, soll die Dorfstraße entlastet und zur Einbahnstraße werden. Außerdem soll eine Umgehung um den Ort herumführen. Wolfgang Röhr von den Grünen wollte wissen, warum denn kein Planfeststellungsverfahren nötig sei. Es gehe hier um bestehende Straßen, die ausgebaut werden, daher sei das nicht nötig, so Mara Ueltgesforth von der Stadtverwaltung. Bürgermeister Dominik Pichler ergänzte, dass das Projekt gar nicht mit der OW1 zu vergleichen sei. „Bei der OW1 wird eine komplett neue Trasse gebaut, hier geht es um den Ausbau von bestehenden Straßen.“

Zwei Interessenten für Häuser an der Marktstraße

Die Verwaltung möchte, wie berichtet, drei Häuser an der Marktstraße verkaufen. Interessenten müssen dafür allerdings ein Konzept vorlegen, in dem unter anderem bezahlbarer Wohnraum nachgewiesen wird. Jetzt gab es das sogenannte Rückmelde-Kolloquium. Dort konnten Interessenten ganz konkrete Fragen an die Verwaltung stellen. Zwei Investoren seien zu dem Termin gekommen, so Stadtplaner Dave Welling. Es könne aber gut sein, dass es noch mehr Interessenten gebe, die allerdings keinen Bedarf an Rückfragen gehabt hätten. Der Stadt gehören die Häuser in der Marktstraße Nummer 39, 41 und 43. Die Lage ist attraktiv zwischen Peter-Plümpe-Platz und Konzert- und Bühnenhaus. Daher möchte die Stadt auch, dass dort etwas Ansprechendes entwickelt wird.