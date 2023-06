Im Freibad Kevelaer Riss in der Folie – Nichtschwimmerbecken gesperrt

Das Nichtschwimmerbecken im Freibad an der Dondertstraße ist ab sofort erst einmal gesperrt. Denn am Sonntagmittag ist dort die Schwimmbad-Folie gerissen. Der Riss führte bereits zum weiteren Ablösen der Folie an der Beckenwand. Um weitere Schäden zu vermeiden, haben Stadt und Bäderverein am Sonntagabend entschieden, das Wasser im Becken abzulassen und die entsprechende Stelle nachzubessern. Die betroffene Stelle soll jetzt kurzfristig repariert werden.