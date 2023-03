Wegen Neugestaltung in Kevelaer Sondergenehmigung für die Baumfällung am Peter-Plümpe-Platz

„Aufgrund der aktuell frostigen Witterungsverhältnisse stellt es kein Problem dar, die Fällung der Bäume um eine Woche in die Schutzfrist zu verschieben“, teilt Stadtsprecherin Lena Hanenberg mit. Die Vögel befänden sich derzeit noch in der Phase, ihre Brutreviere abzustecken. Erst gelegentlich werde mit dem Nestbau begonnen. In den kommenden Tagen sei davon auszugehen, dass in den Bäumen keine Vögel brüten werden. „Vor der Beseitigung der Bäume wird dies natürlich auch nochmal kontrolliert.“