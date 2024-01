Unterstützung für Großdemonstration in Berlin Bauernprotest am Morgen auf der B9 in Kevelaer

Landwirte wollen am Montag noch einmal auf der B9 Flagge zeigen. Momentan haben sich nach Polizeiangaben 24 Fahrzeuge an der B9 in Kevelaer platziert. Sie standen an den Kreuzungen Lindenstraße, Rheinstraße, OW1 und Velder Dyck Dyck. Dort haben sich die jeweils einige Fahrzeuge auf Sperrflächen in der Mitte der Fahrbahn platziert. Laut Polizei waren etwa 70 Fahrzeuge unterwegs, darunter auch vier Lkw. Autos konnten aber passieren. Im Vorfeld hatte es Kooperationsgespräche mit den Bauern zu der Aktion gegeben. „Es sollen keine Straßen blockiert werden“, erläuterte Polizeisprecherin Manuela Schmickler. Gleichwohl mussten sich die Autofahrer in diesem Bereich auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Es komme zu dichtem Verkehr und einigem Rückstau, hieß es von der Polizei gegen 7.40 Uhr. Die B9 war im Berufsverkehr in diesem Bereich ohnehin immer sehr voll. Die Protestaktion der Landwirte in Kevelaer endete gegen 9.20 Uhr. Die Polizei zog eine positive Bilanz: „Es gab einen friedlichen und störungsfreien Verlauf“, so eine Polizeisprecherin. Es sei zu zähfließendem Verkehr und leichtem Rückstau gekommen. Blockaden habe es nicht gegeben. Inzwischen entspanne sich die Situation auf dem Abschnitt der B9. Ohnehin wären die Autofahrer an dem Morgen wegen des Schneefalls vorsichtiger und langsamer unterwegs gewesen.