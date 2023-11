Sebastian Piel aus Kevelaer Kantor macht im Podcast Lust auf das Singen

Piel, der in der rund halbstündigen Folge auch einen Einblick in seinen eigenen Weg vom Chorsänger zum Basilikakantor gibt, wünscht sich ein Umdenken. „Wir sollten weniger versuchen, mit allen Mitteln den Status Quo zu erhalten, als lieber in die Zukunft der Kirche investieren“, ist er der Meinung. So sei es sinnvoll, die kirchenmusikalischen Ressourcen nicht überwiegend in die Besetzung von Orgeldiensten zu stecken, sondern vor allem für den Ausbau der Kinder- und Jugendchormusik einzusetzen. „Wir können es dadurch schaffen, Menschen davon zu begeistern, Teil unserer Glaubensgemeinschaft zu sein und unsere Botschaft, die wir als Kirche haben, über die Musik zu transportieren“, ist er überzeugt.