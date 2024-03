Vorbereitungen für Spektakel laufen Noch Plätze im Ballon für Festival in Kevelaer frei

Beinahe 30 Jahre sind vergangen, seitdem die ersten Ballons auf der Hülswiese gestartet sind. Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Michael Krämer von „Wolkentaxi“, der Volksbank an der Niers, Krahnen Gas und Catering Kanders hat sich das „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ zu einem der größten Ballönertreffen in der Region entwickelt. Die Firma Rheingas wird in diesem Jahr erstmals als Unterstützer dabei sein. Auch in diesem Jahr ist die Freude groß, Ballonfahrer aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden erneut in Kevelaer begrüßen zu dürfen.