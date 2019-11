Kultur in Kevelaer : Anmut und Glamour im Bühnenhaus

Kevelaer Zu ihrem 35-jährigen Bestehen gestaltete die Ballettschule Pascall eine aufwendige Show. „Coppélia & Modern Dances“ lieferte einen Querschnitt von dem, was Tanz alles ausdrücken kann. Tränen nach dem großartigen Finale.

Musik setzt ein, der Vorhang geht zur Seite und gibt den Blick auf die Bühne frei. Eine Tänzerin, die als alter Mann geschminkt wurde, beugt sich über eine Puppe. Die Puppe ist eine Tänzerin, die in dem Stück „Coppélia“ von dem alten Puppenmacher (Marie Sophie Weber), zum Leben erweckt wird. Die Zuschauer bekommen klassisches Ballett geboten, mit Spitzentanz und aufwendigen Kostümen. Carolin Coenen als Swanhilda überzeugte mit ihrer Spielfreude und tänzerischen Präzision. An ihrer Seite ist Mia Wojciechowski als „Franz“. Die sofortigen Publikumslieblinge waren die jüngsten Tänzer, als kleine Chinesen verkleidet. Faszinierend: Elena Rouenhoff. Als Puppe Coppélia gibt sie exakt die eckigen Bewegungen wieder, die man von einer aufgezogenen Puppe erwartet. In einem kleinen Einspieler zwischen den Darbietungen erklärt die Coppélia-Darstellerin, dass das alles andere als einfach war. Der Kurzfilm von Jürgen Zellmann gibt einen Einblick, was hinter den Kulissen passiert und wie viele helfende Hände nötig sind, um das mehr als zweistündigen Programm durchzuziehen. Im Film sitzen die Mädchen in einer langen Reihe. Sie werden aufwendig geschminkt, die Haare werden frisiert, die Kostüme manchmal in Windeseile gewechselt. Stellvertretend für alle hinter der Bühne sei Schneiderin Iris Jakobs genannt. „Jeder Knopf, jede Naht, das war alles Iris“, sagt Ballettschul-Chefin Nicola Pascall am Ende der Vorstellung. In dem Film sagt sie noch etwas: „Tanzen ist mein Leben.“ Das zieht sich wie ein roter Faden durch den Abend. Denn die Zuschauer erwartet mehr als klassisches Ballett. Der Abend ist mit „Coppélia & Modern Dances“ überschrieben. Aus den verschiedenen Altersklassen und Tanzbereichen gibt es professionell aufbereitete Kostproben. Zu „Someone you loved“ von Lewis Capaldi kreiierte Garnet Hennig eine Choreographie, die von Anna Lina Spütz adaptiert wurde. Die Tänzerinnen drückten darin so viel Gefühl aus, Grazie und Ausdruck, dass der Funke übersprang. So muss Tanz sein, gerne mehr davon. Ein Höhepunkt mit viel Glitzer war „Alladin“. Clair Cooper hat sich vom Kinofilm inspirieren lassen und eine Revue mit atemberaubend schnellen Abfolgen und Hebefiguren auf die Beine gestellt. Als persönliches Geschenk für ihre Mutter präsentierte sie einen tänzerischen Querschnitt durch 35 Jahre Tanzschule, der von allen Schüler bejubelt wurde.