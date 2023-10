Neue Straßentrasse in Kevelaer Bald die nächste Sperrung für die Umgehungsstraße OW1

Die ersten Autofahrer waren sichtbar überrascht. Auf der Wettener Straße ist an der Industriestraße jetzt Schluss. Baken versperren den Weg, auch Fußgänger und Radler kommen hier nicht mehr durch. Mancher muss sich an diese neue Regelung erst noch gewöhnen. Die Autofahrer machten kehrt, um über die B9 und die Twistedener Straße nach Wetten zu fahren, so nämlich ist die Umleitung (U37) ausgeschildert. Während Pkw an den Absperrgittern noch recht problemlos wenden können, indem sie über die Industriestraße fahren, wird das für Lastwagen schwieriger. Daher hat die zuständige Behörde StraßenNRW „Wenden nicht möglich“ an die Schilder geschrieben. Jetzt müssen sich die Lkw-Fahrer auch nur noch dranhalten. Ansonsten werden sie nur durch Wendemanöver im Industriegebiet zurück auf die Strecke kommen.