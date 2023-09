Weniger Pilger in der Marienstadt Nächster Bäcker schließt Filiale in Kevelaer

Die Bäckerei Stinges mit Café-Betrieb war neun Jahre lang Teil der Hauptstraße. Warum geschlossen wurde? „Nicht mehr rentabel“, erklärt Carlotta Stinges-Smeetz, die für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Die Situation am Standort war nicht mehr wie vor neun Jahren. „Der Branchen-Mix ist nicht mehr gegeben“, sagt sie über die Auswahl an Geschäften. Das führe dazu, dass sich weniger Menschen für einen Einkaufsbummel in Kevelaer entscheiden. Außerdem habe es auf der Hauptstraße viele Leerstände gegeben, rechts und links vom Café. „Generell gibt es ein Aussterben der Innenstädte“, sagt Carlotta Stinges-Smeetz. Was auch weniger geworden ist: die Pilger. „Was haben wir früher an Pilgern gehabt, die nach Kevelaer gekommen sind und die bei uns dann Kaffee getrunken und Kuchen gegessen haben“, sagt Carlotta Stinges-Smeetz. Die Zahl der Wallfahrer habe stetig abgenommen. „Die Zahl der Kirchenaustritte nimmt ja auch zu“, lautet eine Erklärung seitens der Bäckerei-Sprecherin.