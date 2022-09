Stau auf B9 am Dienstagabend : Defekt an der bekanntesten Ampel von Kevelaer

Kevelaer Welche Bedeutung die Ampel an der B9 für Kevelaer hat, wurde am Dienstag deutlich. Da fiel die Anlage aus, es gab Staus und den Wunsch nach einem schnellen Bau der OW1.

Genau das passierte in Kevelaer am Dienstag um 17.40 Uhr, glücklicherweise etwas nach dem ganz großen Berufsverkehr. Die Polizei fuhr raus, um sich die Sache an Ort und Stelle anzusehen. Weil die Wagen aus der Rheinstraße aber kaum mehr in Richtung City kamen oder nach links abbiegen konnten, übernahmen zwei Beamtinnen die Regelung des Verkehrs. Dadurch konnten die Autos wieder einigermaßen flüssig fahren. Stau ließ sich auch dadurch nicht vermeiden. Er habe sich allerdings in Grenzen gehalten, so eine Polizeisprecherin. Gegen 19.10 Uhr funktionierte die Ampel dann wieder und die Polizei konnte abrücken.