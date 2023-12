Am Sportplatz in Kevelaer Unbekannte brechen Autos während Fußballspiel auf

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die am Sonntag zwischen 14 und 18.30 Uhr am Sportplatz etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen. Auch wer seinen Wagen am Sonntag dort abgestellt und jetzt einen Diebstahl bemerkt hat, sollte sich melden.