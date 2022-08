Kevelaer: Mazda überschlägt sich : Autofahrerin in Kevelaer landet auf dem Dach

Kevelaer Auf der Händelstraße touchierte eine 62-Jährige ein parkendes Auto – und landete auf dem eigenen Autodach. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Eine Autofahrerin wurde am Montag bei einem Unfall in Kevelaer schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war die die 62-jährige Frau aus Kevelaer gegen 13.30 Uhr mit ihrem Mazda auf der Händelstraße in Richtung Koxheidestraße unterwegs. Sie touchierte ein parkendes Auto und verlor die Kontrolle über ihren Mazda. Daraufhin überschlug sich der Mazda und landete auf dem Autodach. Die Frau erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nicht in Lebensgefahr. Die Händelstraße befindet sich in einem Wohngebiet. Weil der Mazda die Straße blockierte, wurde sie für eine knappe Stunde gesperrt und danach wieder freigegeben. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Auch das parkende Auto, das die 62-Jährige touchiert hat, wurde beschädigt.