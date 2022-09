Schwerer Unfall in Kevelaer : 90-Jähriger Autofahrer erfasst Pedelec-Fahrer

Kevelaer Schwer verletzt wurde ein 66-Jähriger aus Kevelaer, der mit seinem E-Bike in Kevelaer unterwegs war. Ein Autofahrer war mit ihm beim Abbiegen zusammengestoßen.

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmorgen mitten in der Stadt. Ein Radler wurde dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei war gegen 9.40 Uhr ein 90-jähriger Mann aus Kevelaer mit seinem Suzuki auf der Marienstraße unterwegs und beabsichtigte, an der Einmündung nach links in die Basilikastraße abzubiegen.