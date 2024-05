Mercedes steht in Flammen Auto fängt während der Fahrt in Twisteden Feuer

Auch wenn in vielen Action-Filmen die Autos nach einem Brand spektakulär in die Luft fliegen, ist eine Explosion nach einem Feuer im Wagen die absolute Ausnahme. Laut ADAC komme es normalerweise nicht zu einer Explosion. Nur wenn im Tank ein Gasgemisch – also die Ausdünstung des Kraftstoffs in Kombination mit Sauerstoff – vorhanden sei, könnte es dazu kommen – aber nur, wenn auch in den Tank eine Zündquelle gelangt.