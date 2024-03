Ausstellung von Beate Elber-Kautz in Winnekendonk Die Malerei als Berufung

Die aus Krefeld stammende Elber-Kautz wuchs in Kempen auf, wo sie ihre Jugend und die Zeit als junge Erwachsene verbrachte. Heute lebt die 58-jährige Künstlerin in Weeze und arbeitet dort in der sozialen Betreuung eines Pflegeheims. „Meine Arbeit ist wie die Malerei eine Berufung“, sagt Elber-Kautz. Zur Malerei kam sie allerdings eher zufällig. „Während einer Schmerztherapie in der Reha habe ich die Acrylmalerei für mich entdeckt. Das hat meine Leidenschaft für die Malerei geweckt.“