Besondere Ausstellung am Solegarten Kevelaer Infogebäude soll zur gläsernen Galerie werden

Es war an einem schönen Tag. Da ging Paul Wans mit seiner Frau im Solegarten spazieren. Der Künstler war wieder einmal angetan von der schmucken Anlage und dachte sich: Das wäre doch auch mal ein Platz für eine Kunstausstellung. Als er dann sah, dass in dem Info-Gebäude am Eingang zu der Anlage fast immer eine Aufsicht ist, wurde die Idee noch konkreter. Man könnte die Ausstellung doch in dem Pavillon machen, dachte er sich und wandte sich mit diesem Gedanken an Tourismus-Chefin Verena Rohde.