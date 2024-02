Jetzt anmelden für Event in Kevelaer Gewerbetreibende und Wirtschaftsförderung planen Gewerbefest

Organisatoren aus dem Gewerbegebiet Süd planen am Sonntag, 29. September, in der Zeit von 11 bis 17 Uhr an der Zeppelin- und Delbrückstraße sowie am Haagscher Weg in ein Fest für die ganze Familie. Neben Unternehmenspräsentationen, Einblicke in Unternehmen und der Ausstellung von Produkten oder Maschinen, gibt es Attraktionen für Groß und Klein.