Diesel in Achterhoek ausgelaufen Arbeiten nach Umweltunfall am Windrad abgeschlossen

Der Vorfall hatte für viel Aufsehen gesorgt. Anfang Juli hatte ein Lkw-Fahrer beim Abtransport eines Krans am neuen Windrad in Achterhoek mehr als 500 Liter Diesel verloren. Er hatte sich bei der Fahrt den Tank an einer Stahlplatte unweit der Anlage aufgeschlitzt. Die Firma ABO Energy hatte noch in der Nacht damit begonnen, den Bereich auszukoffern, um den Schaden möglichst in Grenzen zu halten. Noch am Unglücksabend wurden verunreinigte Kiesschichten weggebaggert, Dieselpfützen aufgesaugt und Öl-Bindemittel ausgestreut. Auch die Untere Wasserbehörde war eingeschaltet.