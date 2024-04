In der Turnhalle am Schulzentrum 500 Ausbildungsmöglichkeiten werden in Kevelaer vorgestellt

Am Gymnasium ist Oliver Verheyen als StuBo tätig, der auf die Vorteile des direkten Kontakts hinweist. „Auf der Jobbörse wird vielen Berufen und Unternehmen durch die vertretenden Mitarbeitenden ein konkretes Gesicht gegeben, so dass berufliche Orientierung in einer zunehmend digitalen Welt wieder unmittelbar erlebbar wird.“ Und auch Schülerinnen und Schülern sind vom Nutzen der Ausbildungs- und Jobbörse überzeugt. „Die zahlreichen Informationsmaterialien der regionalen Betriebe und besonders auch der Hochschulen haben mir neue Ideen und Impulse für meine berufliche Zukunft gegeben. Die Präsentationen im oberen Foyer haben mir ebenfalls sehr gut gefallen, da sie einen vertieften Einblick in die vorgestellten Berufe ermöglicht haben“, so Arian Billen, Schüler der Q1 am Gymnasium.