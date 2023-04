Was in Kevelaer geboten wird Ausbildungs- und Jobbörse in Kevelaer

Jede und jeder kann bei der Ausbildungs- und Jobbörse frei entscheiden, welchen Aussteller er besucht und welche Fragen gestellt werden. Zusätzlich können wichtige Kontakte geknüpft und neue Möglichkeiten gezeigt werden. „Den Schülern ist oft nicht bekannt, was sie alles vor Ort machen können“, so Christina Diehr, Schulleiterin des Kardinal-von-Galen Gymnasiums über das große Angebot an Betrieben aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Ausbildungs- und Jobbörse stellt die lokalen Betriebe komprimiert und sehr anschaulich dar, was von der Schülerschaft bei den vergangenen beiden Börsen sehr positiv aufgenommen wurde. Sie nahmen das Angebot mit Interesse wahr und blieben sogar etwas länger oder kamen an dem Tag ein zweites Mal, um sich noch weiter zu informieren, sagen die Organisatoren.