Am 10. Dezember gibt es dann einen Auftritt „Zuhause“ Besonderer Auftritt des Theodosius-Chors aus Kevelaer

Auf ein besonderes Ereignis blickt der Theodosius-Chor zurück: er sang im Kaiserdom St. Bartholomäus zu Frankfurt am Main. Der Auftritt fand im Rahmen des Gemeinschaftsgebets statt für die Opfer der großen Hungerkatastrophe (Holodomor) in den Jahren 1932 und 1933 in der Ukraine. Die Zelebranten des Gebetes waren Dr. Johannes zu Eltz, katholischer Stadtdekan von Frankfurt, Amina Bruch-Cincar, evangelische Prodekanin, Stadtdekan Dr. Achim Knecht, der Priester Petro Bokanov von der orthodoxen Kirche der Ukraine in Frankfurt, Pfarrer Roman Lirka, ein apostolischer Ukrainer des byzantinischen Ritus der griechisch-katholischen Kirche von der Pfarrei St. Klemens in Frankfurt und Pfarrer Michael Oros von der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche in Mainz.