Die Stadt beteiligt sich an der Aktion der KKA Frühjahrsputz in Kevelaer

Auch Kevelaer beteiligt sich wieder aktiv an der kreisweiten Aktion und lädt am Samstag, 16. März, Vereine, Schulklassen, Familien und interessierte Gruppen in Kevelaer ein, herumliegenden Abfall in der Natur einzusammeln. „Das Mitmachen bei einer Müllsammelaktion ist nicht nur gut für unsere Umwelt, sondern bringt uns auch als Gruppe näher und weckt unser Bewusstsein für den Umweltschutz “, so Sébastien Belleil, Umweltschutzbeauftragter von Kevelaer