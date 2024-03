Gute Resonanz auf Angebot zu Weltfrauentag Auf den Spuren von starken Frauen aus Kevelaer

Die 90-minütige Tour begann am Priesterhaus und endete nach mehreren Stationen am Niederrheinischen Museum. Die beiden Stadtführerinnen Mechtild Jansen und Margret Meurs hatten dafür wieder mit viel Engagement ein Programm zusammengestellt, das informative Einblicke in die Geschichte von Frauen in Kevelaer zu gewährte.