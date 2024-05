Unfall auf der B9 in Kevelaer Audi kracht in Milchtankwagen

Zu einem schweren Unfall ist es in der Nacht zu Montag in Kevelaer bekommen. Wie die Polizei berichtet, war am Sonntag kurz vor Mitternacht ein mit drei Personen besetzter Audi A 3 auf dem Gelder Dyck (B 9) in Richtung Kevelaer unterwegs. Vor ihm fuhr ein Milchtankwagen, der in Höhe des Rastplatzes Zur Krautparsch bremste, weil er nach links abbiegen wollte. In diesem Moment hatte der Audi zum Überholen angesetzt, der 23-jährige Fahrer musste das Manöver allerdings abbrechen, weil es Gegenverkehr gab. Trotz einer Vollbremsung konnte der junge Mann den Zusammenstoß mit dem Milchtransporter nicht mehr verhindern. Der Audi A3 krachte in das Heck des Wagens.