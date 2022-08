So war die Veranstaltung am Gradierwerk in Kevelaer : Atempause-Fazit: Viele Fans von Klangschalen und Yoga

So war die Veranstaltung am Gradierwerk in Kevelaer

Kevelaer Die Veranstaltungsreihe im Solegarten St. Jakob am Gradierwerk ist vorbei. Kevelaer-Marketing zieht eine positive Bilanz. Freitag ist der letzte Tag.

In Kevelaer endet nach drei Wochen am Freitag die Veranstaltungsreihe „Atempause“ in Kevelaer. An jedem Wochentag hatten Interessierte kostenlos die Möglichkeit, im Solegarten Sankt Jakob mit Blick auf das Gradierwerk an verschiedensten Kursen wie „Atemtraining“, „Rehasport für Jeden“, „Yogalates“ oder an vielen anderen Programmen für körperliche und geistige Fitness teilzunehmen. Für kleine Stärkungen in Form von Obst und gekühltem Wasser war immer gesorgt. Es war möglich, sich Yoga-Matten zu leihen und bei heißen Temperaturen den Kursus in den Schatten zu verlegen. Insgesamt wurden 116 Kurse angeboten, für jeden war etwas dabei. „Ich war gestern Morgen schon hier und wollte heute wieder herkommen“, erzählt Teilnehmerin des Kurses „Entspannung mit Klangschalen“ Uschi Ehrgang. „Ich habe auch nur Positives über die Atempause gehört“, sagt eine andere.