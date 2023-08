Historischer Fund in Kevelaer Historische Mauerreste bei Arbeiten an der Annastraße entdeckt

Das Großprojekt in der City von Kevelaer ist gestartet: die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes. Doch bevor es an den eigentlichen Platz geht, wird zu Beginn an der Annastraße gearbeitet. Hier werden die Leitungen erneuert. Dazu musste die Straße geöffnet werden, und am Freitag wurde der Bagger erst einmal gestoppt. Die Arbeiter waren in Höhe des Fahrradgeschäftes im Boden auf Reste von Mauern gestoßen.