Kritik an Silvester-Raketen in Kevelaer Appell: Lieber spenden als böllern

Am Ende scheiterte der Antrag zwar, doch er hatte das Thema „Feuerwerk“ immerhin noch einmal in den Fokus gerückt. Dietmar Schädel hatte, wie berichtet, gefordert, die Stadt möge das Böllern in Kevelaer verbieten. Neben der Gefahr von traumatischen Erlebnissen für die ukrainischen Flüchtlinge führte er die ökologische Belastung durch Feinstaub, Lärm und die Reste des Feuerwerks als weitere Gründe an. „Ich denke, dass in einer Stadt, die sich in besonderer Weise dem friedlichen Zusammenleben von Menschen verpflichtet fühlt, ein solches Verbot selbstverständlich sein sollte“, hatte Schädel argumentiert.