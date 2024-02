Aktion in Kevelaer von APH Kleidersammlung für Geflüchtete in Lesbos

Die Spenden werden vor Ort direkt von den Helfern in Kartons verpackt und in den Lastwagen geladen. Die Stiftung Aktion pro Humanität und die Stiftung der Familie Seibt auf der Grav Insel in Wesel-Flüren haben bereits ein Finanzbudget für frische Grundnahrungsmittel für die Menschen im Camp für sechs Monate zusagen können: Dreimal pro Woche werden nun im Wechsel etwa 600 Familien mit frischen Lebensmitteln versorgt werden können: Eier, Milch, frisches Gemüse, Kartoffeln, Obst, Öl. Die Zahl der Menschen im Camp wachse beinahe täglich weiter an, so Michael Aivaliotis (Direktor der Hilfsorganisation Stand by me Lesvos), der im Camp unter anderem für die Ausbildung und Beschäftigung von Kindern und jungen Menschen zuständig ist. Inzwischen werden wieder kleine Kunststoffhäuser (ähnlich der Zelte früher) aufgebaut, weil man mit einem deutlich größeren Ansturm von Menschen als in den letzten Jahren rechnet. Die Menschen stammen vor allem aus dem Sahel, aus Syrien und Gaza.