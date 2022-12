Spendenaktion von APH in Kevelaer für Benin Eine Aktie für das Leben

Und das APH-Team hat bei seinem jüngsten Besuch im Projekt in Benin Geschichten mitgebracht, Schicksale, die unter die Haut gehen. Schicksale, wie die eines kleinen Jungen: Die Eltern kamen eines Abends ins Buschkrankenhaus, in die Kinderstation. Der Junge, noch keine fünf Jahre alt, leidet, das haben die Mediziner Elke Kleuren-Schryvers und Rüdiger Kerner schnell geahnt, an einem Darmverschluss. Der kleine Bauch war aufgetrieben, das Kind deutlich abgemagert. Die Eltern sorgten sich, kümmerten sich liebevoll um das Kind, das Bauchweh hatte und unentwegt weinte. Mit einem Krankenwagen wurde der Kleine mit seinen Eltern in die Universitätsklinik nach Cotonou gefahren – die Kosten dafür hat APH übernommen, 75 Euro – das allein schon übersteigt das gesamte monatliche Einkommen der Familie. „Aus diesem Grunde sind wir so, so froh, dass wir so viele engagierte, fürsorgliche Spender haben, die an unserer Seite sind“, so die Kevelaerer Ärztin.