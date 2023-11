In Kevelaer soll im Südpark gebaut werden Protest gegen neue Häuser an der Alten Heerstraße

Dass die Wellen im Ausschuss so hoch schlagen, dass der Ausschussvorsitzende Michael Kamps zur Besonnenheit aufrufen muss, das gibt es in politischen Beratungen nur selten. Es zeigte am Dienstagabend aber deutlich, wie emotional das Thema „Bau von bezahlbarem Wohnraum an der Alten Heerstraße“ ist. Wie berichtet, hatte der Rat drei potenzielle Flächen für neue Flüchtlingsheime prüfen lassen: an der Ladestraße, am Betriebshof und eben an der Alten Heerstraße. Nach der Prüfung steht jetzt fest: Unterkünfte sollen nur an Ladestraße und Betriebshof gebaut werden. Die Fläche an der Alten Heerstraße will die Stadt nutzen, damit dort Häuser mit günstigen Mieten entstehen können. Hintergrund ist, dass Kevelaer wie andere Kommuen auch händeringend bezahlbaren Wohnraum sucht.