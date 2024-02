Aktion in den Sommerferien in Kevelaer Anmeldungen für den Ferienspaß starten bald

Auch in diesem Sommer bietet Kevelaer im Jugendzentrum Kompass und in der Mensa in den ersten beiden Ferienwochen wieder den „Ferienspaß“ für Grundschulkinder aus Kevelaer und den Ortschaften an. In der Zeit vom 8. bis 12. Juli richtet sich das Angebot täglich von 9 bis 16 Uhr an Kinder aus dem ersten und zweiten Schuljahr und in der Woche vom 15. bis 19. Juli an Kinder aus dem dritten und vierten Schuljahr. Der Elternbeitrag liegt bei 30 Euro, Geschwisterkinder zahlen jeweils die Hälfte.