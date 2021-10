Gut zu wissen für Eltern : Anmelden für das Kindergartenjahr

Die Stadt Kevelaer informiert über das Anmeldeverfahren für Kindergärten und Kindertagespflege. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kevelaer Die Stadt Kevelaer informiert Eltern über das Kindergartenjahr 2022/2023 in Kindertagespflege und in Kindertageseinrichtungen in Kevelaer sowie der Spielgruppe Vergissmeinnicht.

Das Jugendamt weist die gesetzliche Regelung hinsichtlich des Anmeldeverfahrens hin: Die Inanspruchnahme eines Betreuungsplatzes in Kindertagespflege/Kindertageseinrichtungen setzt grundsätzlich voraus, dass Eltern dem Jugendamt spätestens sechs Monate vor Inanspruchnahme den für ihr Kind gewünschten Betreuungsbedarf, den Betreuungsumfang und die Betreuungsart schriftlich anzuzeigen haben. Die Bedarfsanzeige ist beim Jugendamt der Stadt Kevelaer abzugeben und dient der Ermittlung des Gesamtbedarfs. Der Eingang der Bedarfsanzeige wird spätestens nach einem Monat durch das Jugendamt bestätigt.