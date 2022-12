13-Jährige soll in Kevelaer in Auto steigen Falscher Polizist spricht Mädchen in Kevelaer an

Nach einem Vorfall am Mittwoch sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Ein angeblicher Polizist soll ein Mädchen angesprochen haben. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Fall gegen 7.20 Uhr ereignet haben. Da war die 13-Jährige im Dunkeln mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule. Auf der Boschstraße stand ein Mann neben einem silbernen BMW an der Straße. Er gab an, ein Polizeibeamter zu sein und forderte das Mädchen auf, in sein Auto einzusteigen. Die 13-Jährige sagte aber „Nein, ich steige nicht ein“ und fuhr weiter.