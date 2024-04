Mega-Musicevent in Kevelaer „Amphoria“ überzeugt mit neuem Konzept

Die Türen öffneten sich um 21 Uhr und die Besucher wurden am Eingang nicht nur mit offenen Armen und einem Getränk zur Begrüßung empfangen, sondern auch zu einer Spende für einen guten Zweck eingeladen. „In diesem Jahr gehen die Spenden an die Lebenshilfe Gelderland, um den ,Tanz in den Mai‘ zu unterstützen“, erklärte Laura Veraev-Schiffer, Assistentin der Geschäftsführung.