Rockmusik am 9. September : Kevelaer Allstars beim Marketing-Preis live mit dabei

Kevelaer Profimusiker und ambitionierte Laien präsentieren an dem Abend unter der Leitung von Markus Birkhoff Rock-Klassiker. In diesem Jahr sorgt ein Chorensemble für zusätzliche musikalische Vielfalt.

„Die Kevelaer Allstars zeigen eindrucksvoll, dass eine hohe musikalische Kompetenz hier am Standort Kevelaer vorhanden ist. Das ganz Besondere dabei ist das Zusammenspiel der Akteure aus den unterschiedlichsten Bands hier aus Kevelaer. Eine Konzeptidee, die aufgegangen ist“, so Wirtschaftsförderer Hans-Josef Bruns.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung konnten die Kevelaer Allstars in der Vergangenheit auf die individuellen Wünsche der Veranstaltenden eingehen und beispielsweise mit anderen vorgegebenen Ensembles oder Einzelinterpreten auftreten. So auch in diesem Jahr: Ein zehnköpfiges Chorensemble unter der Leitung des Basilikaorganisten Elmar Lehnen tritt in diesem Jahr gemeinsam mit den Allstars beim Marketing-Preis auf. „Wir freuen uns, in diesem Jahr endlich wieder live vor Publikum spielen zu können und dabei auch noch von einem starken Chor begleitet zu werden“, freut sich Markus Birkhoff über den Auftritt am Freitag, 9. September. Nachdem die Kevelaer Allstars zwei Jahre nicht vor Publikum spielen konnten und die Veranstaltung nur über Youtube als Stream zu sehen war, sind die Musiker nun beim Marketing-Preis 2022 endlich wieder live auf der Bühne. Natürlich ist auch für freie Improvisation genug Platz, sodass es auch dieses Mal ein Abend mit vielen musikalischen Überraschungen sein wird.