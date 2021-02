Coronavirus in Kevelaer : 7-Tage-Inzidenz ist in Kevelaer auf 82,75 angestiegen

So sieht die 7-Tage-Inzidenz der Stadt Kevelaer aus. Der blaue Balken steht für die Wallfahrtsstadt. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Die 7-Tage-Inzidenz in der Wallfahrtsstadt ist nach zuletzt günstigen Werten wieder nach oben geschnellt. Die Ursache liegt laut Verwaltung in Infektionen innerhalb einer Familie.

Von Bianca Mokwa

Keine guten Nachrichten gab es Rosenmontag aus Kevelaer. Nicht nur, dass der Karnevalszug in diesem Jahr ausfallen muss, auch die Infektionszahlen seien überraschend hoch, teilte Ordnungsamtsleiter Ludger Holla mit. Während sich die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve langsam aber sicher Richtung 50 bewegt, ist die Inzidenz-Zahl in Kevelaer von 58,62 am Sonntag, 7. Februar, auf 82,75 hochgeschnellt.

Üblicherweise habe man in der Vergangenheit 16 bis 17 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von einer Woche, nun sind es 24 Infektionsfälle in den vergangenen sieben Tagen. Dabei handelt es sich um ein interfamiliäres Infektionsgeschehen, erklärt der Ordnungsamtsleiter. Das bedeutet: Eine Person innerhalb einer Familie wurde positiv auf das Coronavirus getestet, die anderen innerhalb der Familie haben sich angesteckt. Das sei bei zwei Kevelaerer Familien der Fall. Bei einer der Familien wurde die Mutation festgestellt. Immer dann, wenn es sich um ein sich schnell ausbreitendes Infektionsgeschehen handelt, sei dies ein Hinweis auf die Mutation des Coronavirus, so Holla. Zuletzt war das beim Wohnstift St. Marien in Kevelaer der Fall. Auch da schnellten die Zahlen der 7-Tage-Inzidenz nach oben.

Um die Infektion mit dem Coronavirus zu vermeiden, war in der Politik bereits über die Anschaffung von Luftfilteranlagen für Unterrichtsräume an Schulen diskutiert worden. Thema wird das auch am Donnerstag im Haupt- und Finanzausschuss sein.

Bisher lehne die Mehrheit der Kevelaerer Politiker den Kauf von mobilen Luftfilteranlagen für Klassenräume ab, so Bürgermeister Dominik Pichler. Auch die Schulen hätten bisher signalisiert, dass sie ohnehin nur in den Räumen unterrichten werden, die genügend gelüftet werden können. Bei mehr als 200 Klassenräumen müsste die Stadt Kevelaer mindestens 800.000 Euro für die Anschaffung der Geräte in die Hand nehmen. „Das ist eine Menge Geld für womöglich wenig Benefit“ gibt Pichler zu bedenken. Denn noch fehlt ihm das Signal vom Schulministerium über den breiten Nutzen von Filteranlagen. Das könnte sich sehr schnell ändern, wenn es einen Erlass gäbe, dass Präsenzunterricht nur in den Räumen gegeben werden darf, in denen eine solche mobile Luftfilteranlage steht. Bisher gibt es einen solchen Erlass aber nicht. Dafür gibt es Informationen vom Umweltbundesamt zum richtigen Lüften.