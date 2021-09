Aktionswoche zum Tag der seelischen Gesundheit : Methoden zum Stressabbau kennenlernen in Kevelaer

Kevelaer Die Wallfahrtsstadt Kevelaer lädt zur kostenfreien Klangschalen-Entspannung und Achtsamkeitstraining ein im Rahmen der Aktionswoche seelische Gesundheit. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Das Ziel des Kneippschen Gesundheitskonzeptes ist es, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Dankbar sein, zu meditieren oder einfach frische Luft zu schnappen können die ersten Schritte sein, um das eigene Wohlbefinden wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. „Im Rahmen der Aktionswoche zum ‚Tag der seelischen Gesundheit‘ laden wir Interessierte am Mittwoch, 6. Oktober, um 17 Uhr, und am Sonntag, 10. Oktober, um 10.30 Uhr, ins Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte ein.“, sagt Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus und Kultur“.