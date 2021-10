Neue Aktionen rund um und in Kevelaer : Solegarten und Kevelaers City im Herbst ganz neu erleben

Kevelaer Waldbaden, Vitalwandern oder eine Lichterführung. Die Stadt Kevelaer hat einiges zu bieten. Das Tourismusteam hat viele neue Angebote. Tickets sind nur im Vorverkauf erhältlich.

Etwas ganz Besonderes steht am Samstag, 16. Oktober, an (ab 14.30 Uhr): Waldbaden – Wellness für Körper und Geist. Hier hat „Baden“ nichts mit Wasser zu tun. Der Aufenthalt im Wald, die frische Luft einatmen, dem Rauschen der Blätter lauschen und den Duft des Waldbodens wahrnehmen, das ist Waldbaden.

Ein Spaziergang durch den Solegarten St. Jakob folgt am Donnerstag, 21. Oktober, ab 14.30 Uhr. Die Teilnehmer können den Solegarten St. Jakob mit dem Gradierwerk in Muschelform erleben. Der Solegarten hat so viel zu bieten, was der Gesundheit guttut.