Hilfe für die Menschen im Niger : Aufruf von Aktion pro Humanität

Kevelaer Nach schweren Überfällen sind viele Menschen auf der Flucht. Unter anderem Patenprojekte für Familien sollen helfen. Elkre Kleuren-Schrievers sieht dringenden Handlungsbedarf.

Lange Zeit hat Madame Valerie ausgehalten, hat ihre humanitäre Arbeit fortgesetzt in einem kleinen Dorf am Rande der Sahelzone, in Bomoanga. Dort hat sie sich um unterernährte Kinder gekümmert, um Familien, die Hunger leiden. Und als wäre das nicht schlimmstes Schicksal genug, überrollen immer wieder Milizen die bitterarme Region im Niger, zerstören und morden. Nun hat die couragierte Madame Valerie schweren Herzens das Dorf Bomoanga verlassen – Erzbischof Laurent Lompo, den die in Kevelaer ansässige „Aktion pro Humanität“ seit vielen Jahren vor Ort im Niger unterstützt, hat Madame Valerie in die Stadt Makalondi geholt – die Stadt bietet mehr Schutz. „In unserem Einsatzland in Westafrika, dem Niger kam es gerade in den letzten Wochen immer wieder zu Übergriffen auf die Bevölkerung“, so APH-Vorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers. Viele Brunnen hat APH dort dank Spendenunterstützung dort schon bauen können, koordiniert und betreut vom Erzbischof und der Caritas (CADEV Niger).