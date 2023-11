Geräte sorgen immer noch für Probleme So läuft es bei den Parkautomaten in Kevelaer

Einen Trost hat die Stadt immerhin. Durch den Wirbel um die defekten Parkautomaten oder die Gottesdiensttaste ist Kevelaer bundesweit in die Schlagzeilen gekommen und immer wieder besonders gefragt, wenn es um das Thema „Parken“ geht. Gerade erst war wieder ein Fernsehteam vor Ort, um Autofahrer am Peter-Plümpe-Platz zu befragen, was sie davon halten, wenn für größere Fahrzeuge mehr Parkgebühren genommen werden.