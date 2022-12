Besinnliche Musik in Kevelaer Advent in der Clemenskapelle

Eine besondere Bedeutung hatte auch der Engel, der seit zwei Jahren wieder zurück in der Clemenskapelle ist. So erzählten einige Lieder von Engeln, die Mut schenken, die einen Weg weisen, die Licht bringen in unsere nicht immer lichterfüllte Zeit. Das Lied „Engel sind unterwegs“ wurde in einem besonderen Arrangement durch Anton Koppers (Keyboard) und Dominik Lemken (Bass, Gesang), Hubert Lemken (Gitarre, Gesang) vorgetragen. Hier sorgte die Ukulele für einen besonderen Effekt. Nach „Die Liebe gewinnt“ von der Kölner Gruppe Brings übernahm Kerstin Sowislo den bekannten Titel „One of us“ von Joan Osborne.