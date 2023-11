Besonderes Produkt der Tierfutterfirma aus Kevelaer Darum produziert Mera einen Adventskalender für Hunde

„Idee dahinter ist, dass jeder so die Möglichkeit hat, seinem Hund etwas Gutes zu tun. So etwas stärkt auch die Beziehung zwischen Mensch und Tier“, so Birthe Kolb vom Mera-Presseteam. Mera beobachtee einen wachsenden Trend dazu, dass Menschen nicht nur sich selbst, sondern auch ihren Hunden etwas schenken möchten. „Deshalb liefert der Adventskalender eine besondere Freude für den Vierbeiner – an jedem Tag bis Weihnachten.“